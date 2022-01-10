السعودية تسجل 4778 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين 10 يناير، تسجيل 4778 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 583531 حالة. وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 893 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 547507 حالة، وذلك نقلًا عن صحيفة "سبق" السعودية. وأكدت الصحة السعودية تسجيل حالتي وفاة بمرض "كوفيد-19"، ليرتفع الإجمالي إلى 8895 حالة وفاة.

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