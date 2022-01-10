مقتل 270 إرهابيا وتدمير 36 آلية عسكرية في شبوة ومأرب

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن (بقيادة السعودية)، مقتل 270 إرهابيا حوثيا وتدمير 36 آلية حوثية خلال العمليات العسكرية في شبوة ومأرب.

وذكر التحالف - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية اليوم الاثنين - أنه تم تنفيذ 38 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في شبوة خلال 24 ساعة؛ أسفرت عن مقتل 220 إرهابيا وتدمير 29 آلية عسكرية.

وفي محافظة مأرب، أسفرت العمليات عن مقتل 50 إرهابيا وتدمير 7 آليات عسكرية في مأرب.

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