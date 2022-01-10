مستوطنون يجرفون مساحات من أراضي الفلسطينيين بنابلس

أعلنت مصادر فلسطينية قيام مستوطنين إسرائيليين، الاثنين، بتجريف مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين القريبة من مستوطنة "يتسهار" الواقعة في جنوب محافظة نابلس شمال الضفة الغربية. وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن الأراضي المُستهدفة تبلغ مساحتها نحو 50 دونما وتقع أسفل الجبل المقامة عليه مستوطنة "يتسهار". وأكدت الهيئة أن المستوطنين أقاموا عددا من الوحدات الاستيطانية في المنطقة المُجَرفة، ما يهدد بالاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي الجبل المملوك لأهالي قرى وبلدات بورين وحوارة وعصيرة القبلية.

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