العراق يسجل 1368 إصابة جديد بكورونا

سجل العراق، اليوم الاثنين، قفزة كبيرة بعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا.، وقالت وزارة الصحة العراقية ، في بيان أنها سجلت 1368 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتماثل 310 أشخاص للشفاء".

وأضاف البيان، أن حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 5 حالات في عموم محافظات البلاد، لافتا إلى أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 70402"، وسجل العراق أمس 734 إصابة جديدة بكورونا و7 حالات وفاة.

وفي سياق متصل، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنه لا مؤشرات حتى الآن تدل على أن أوميكرون، المتحور الجديد من فيروس كورونا، يسبب مرضا أشد مقارنة بالمتحور دلتا.

وقال مايكل راين، المسؤول عن الحالات الطارئة في منظّمة الصحّة العالمية: "لدينا لقاحات عالية الفعالية أثبتت فعاليتها ضدّ جميع المتغيّرات حتّى الآن، من حيث شدّة المرض والاستشفاء، وليس هناك أيّ سبب للتفكير بأنّ الأمر لن يكون كذلك مع أوميكرون، مشدّداً في الوقت نفسه على الحاجة لإجراء مزيد من الأبحاث.

وأضاف أن "السلوك العام الذي نلاحظه حتى الآن لا يُظهر أي زيادة في الخطورة، في الواقع، فإن بعض الأماكن في أفريقيا الجنوبية تبلّغ عن أعراض أخفّ" بالمقارنة مع تلك التي تسبّبها نسخ متحورة سابقة من الفيروس.