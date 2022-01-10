دوت الخليج -

تراجع أسعار النفط عالمياً

تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي. تراجع أسعار النفط عالمياًتراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي. وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت تراجعت 38 سنتاً أو 46ر0 بالمئة إلى 37ر81 دولاراً للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتاً أو 43ر0 بالمئة إلى 56ر78 دولاراً للبرميل. ويأتي تراجع الأسعار نتيجة التأثير السلبي للارتفاع السريع في الإصابات بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.

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