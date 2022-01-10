استقرار سعر الذهب قرب أدنى مستوى له منذ 3 أسابيع

استقرار سعر الذهب قرب أدنى مستوى له منذ 3 أسابيعاستقرت أسعار الذهب اليوم الإثنين، قرب أدنى مستوى لها منذ 3 أسابيع مع انتظار المتعاملين بيانات التضخم الأمريكية لشهر ديسمبر الماضي التي قد تعزز توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع بعد بيانات ضعيفة عن معدل التوظيف بأمريكا.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" لم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية مسجلا 11ر1795 دولار للأوقية (الأونصة) بعد تراجعه إلى أدنى مستوى له منذ 16 ديسمبر الماضي عند 10ر1782 دولار أمريكي يوم الجمعة الماضي.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الآجلة بالسوق الأمريكية إلى 2ر0 في المائة إلى 00ر1794 دولار أمريكي.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى استقر سعر الفضة دون تغيير يذكر على 29ر22 دولار للأوقية وارتفع سعر البلاتين 1ر0 في المائة إلى 10ر956 دولار أمريكي للأوقية وتراجع البلاديوم 3ر0 في المائة إلى 25ر1927 دولار أمريكي للأوقية.