ضاحي خلفان يهاجم الحوثي ونصر الله

عبر سلسلة تغريدات، وجه الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، رسالة إلى زعيم جماعة "أنصار الله" الحوثية، عبد الملك الحوثي، وتحداه بالظهور للإعلام.

وعلى حسابه في "تويتر"، قال ضاحي خلفان: "أتحدى أن يخرج عبد الملك الحوثي للإعلام".

كما شن خلفان هجوما على الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

ويهاجم ضاحي خلفان باستمرار عبر حسابه في تويتر حزب الله والحوثيين.