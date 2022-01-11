انقطاع الكهرباء بالكامل في كينيا بعد انهيار أبراج النقل

قالت شركة كهرباء كينيا، الثلاثاء، إن التيار الكهربائي انقطع في أنحاء البلاد، بعد انهيار أبراج على خط الجهد العالي، الذي ينقل الكهرباء إلى العاصمة.

وقالت الشركة، في بيان على حسابها على تويتر، “فقدنا إمدادات الكهرباء بسبب انهيار أبراج على خط نقل كهرباء الجهد العالي كيامبري-إمباكاسي الساعة 1045 صباح اليوم” (0745 بتوقيت جرينتش).

وأكد متحدث باسم الشركة، أن الكهرباء انقطعت عن البلاد كلها.