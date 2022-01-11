مباحثات إيرانية – قطرية في الدوحة تشمل النووي وأفغانستان واليمن

التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الثلاثاء في الدوحة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان وبحثا في ملف مفاوضات إيران مع القوى الكبرى لإحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي، إضافة الى الأوضاع في اليمن وأفغانستان، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية.

ووصل الوزير الإيراني إلى العاصمة القطرية ليل الإثنين الثلاثاء آتيا من مسقط حيث التقى مسؤولين في سلطنة عمان، إضافة الى الناطق باسم ميليشيا الحوثي محمد عبد السلام.

وأوضحت الخارجية الإيرانية أن لقاء الشيخ تميم وأمير عبداللهيان تخلله بحث “آخر التطورات المتعلقة بالمباحثات النووية في فيينا بشأن رفع العقوبات والمسائل المرتبطة بأفغانستان واليمن”.

وتخوض إيران مع القوى الكبرى مباحثات في فيينا لإحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي المبرم عام 2015. وتشارك الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديا من الاتفاق عام 2018، بشكل غير مباشر في المباحثات.

وخلال الأيام الماضية، عكست تصريحات المعنيين بالمفاوضات، تحقيق بعض التقدم، مع التأكيد على استمرار وجود تباينات بينهم بشأن قضايا مختلفة.

ورأى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده الإثنين أن التقدم “هو نتيجة جهود من كل الأطراف الحاضرين للتوصل الى اتفاق موثوق ومستقر”.

وتهدف المباحثات إلى إعادة الولايات المتحدة الى الاتفاق ورفع العقوبات التي أعادت فرضها على طهران، في مقابل عودة الأخيرة إلى الإلتزام الكامل به. وتراجعت إيران عن جزء كبير من تعهداتها بموجب الاتفاق بعد انسحاب واشنطن.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية أن الأمير بحث مع ضيفه الإيراني سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

والتقى عبداللهيان في مسقط نظيره العماني بدر الدين بن حمد البوسعيدي.