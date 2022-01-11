مصرع قيادي حوثي كبير في حريب مأرب

لقي قياديا في مليشيا الحوثي الإرهابية مصرعه بنيران الجيش والعمالقة والمقاومة جنوبي مأرب وقالت مصادر محلية إن القيادي الحوثي توفيق صلكع الشريف المشرف المعين من قبل المليشيا الحوثية على مديرية ‎حريب ‎مأرب لقي مصرعه خلال مواجهات اليوم. وكانت قوات الجيش والعمالقة تمكنت من تحرير مناطق واسعة في مديرية حريب جنوب مأرب.

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