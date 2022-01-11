البرهان: نحرص على تعيين رئيس وزراء مدني بالسودان

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الانتقالية حريصة على استكمال مؤسسات الفترة الانتقالية وتعيين رئيس وزراء مدني.
وأوضح المجلس، في بيان له، أن تصريحات البرهان جاءت خلال لقائه مع مبعوث رئيس جنوب السودان كوستيلو قرنق رينق، الذي اطلع على مجمل الأوضاع السياسية في البلاد.
كما أكد المبعوث السوداني أن الخرطوم "قادرة على تجاوز القضايا والتحديات الراهنة".
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