فلسطين.. مستوطنون يقتحمون مقامات دينية جنوب نابلس

اقتحم، مئات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، مقامات دينية إسلامية في بلدة عورتا جنوب شرق نابلس.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن المسؤول عن ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، أن "مئات المستوطنين اقتحموا بلدة عورتا وسط حماية جيش الاحتلال، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في المنطقة"، مضيفًا: "المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية في مقامات دينية ثلاثة، العزيز، و المفضل، والقبور".
وأفادت مصادر أمنية فلسطينية باعتقال القوات الإسرائيلية اليوم 5 فلسطينيين من بيت ساحور ومخيم الدهيشة في محافظة بيت لحم.
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