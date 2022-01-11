لبنان.. احتجاجات وإغلاق طرق احتجاجًا على ارتفاع أسعار الوقود

أغلق لبنانيون اليوم الثلاثاء، عدداً من الطرق في مدينتين جنوب وشمال البلاد، وذلك في أحداث عنف جديدة تشهدها البلاد.
وتأتي تلك الأفعال احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وارتفاع أسعار البنزين، وسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.
وأغلق سائقون طرقاً رئيسية في صيدا جنوب لبنان بسياراتهم وبالعوائق الحديدية، احتجاجاً على الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات، وارتفاع سعر الدولار، وتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، بينما قطع آخرون حركة السير في حلبا بعكار، شمال لبنان.
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