الاحتلال يعتقل 20 مواطنًا لتصديهم لأعمال تجريف في قرية بالنقب

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، 20 مواطنا من قرية الأطرش بالنقب، بينهم 3 نساء وطفل عمره 10 سنوات، خلال تصديهم لأعمال تجريف في قرية الأطرش بمنطقة النقب الجنوبية في قرية الأطرش مسلوبة الاعتراف.
وقال الأهالي إن الشرطة اقتحمت القرية، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، ونفذت حملة الاعتقالات في محاولة لردعهم عن التصدي لتجريف أراضيهم تمهيدا للاستيلاء عليها.
وكانت الشرطة قد هدمت في ساعات الصباح خيمة اعتصام نصبها أهالي قرية الأطرش، ومنعت المواطنين من دخول أراضيهم التي تواجه مخططا لتهجيرها والاستيلاء عليها.
قال الشيخ كمال الخطيب القيادي الإسلامي داخل الخط الأخضر- في تصريح صحفي: "ما يجري بالنقب ليس اعتداء على الأرض فقط وإنما اعتداء على العرض عبر اعتقال النساء والفتيات بطريقة همجية ووقحة.. صمود وثبات أهلنا في النقب هو من سيفشل مشروع المؤسسة الإسرائيلية، أهلنا في النقب كانوا دائمًا رقمًا صعبًا وسيبقون كذلك".
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