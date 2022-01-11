البحرين تشيد بدور مجلس وزراء الداخلية العرب

استقبل وزير الداخلية البحريني الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، الثلاثاء، في المنامة، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان.
وأشاد وزيرالداخلية البحريني بالدور التنسيقي للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تطوير مسيرة العمل العربي المشترك في المجال الأمني، ومتابعة تنفيذ قرارات وزراء الداخلية العرب.
وبحث الجانبان أبرز الموضوعات التي سيتم مناقشتها في الدورة القادمة للمجلس، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون الأمني العربي.
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