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ارتفاع أسعار النفط العالمية بنسبة 3%

ارتفعت أسعار النفط العالمية بنسبة 3%، اليوم الثلاثاء، حيث تجاوز سعر خام برنت 83 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ 16 نوفمبر. ارتفاع أسعار النفط العالمية بنسبة 3%ارتفعت أسعار النفط العالمية بنسبة 3%، اليوم الثلاثاء، حيث تجاوز سعر خام برنت 83 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ 16 نوفمبر. وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" وفقاً لبيانات التداول أن سعر العقود الآجلة لشهر مارس لخام برنت ارتفع بنسبة 3.04 في المائة إلى 83.33 دولار للبرميل، وعقود فبراير الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.34 في المائة إلى 80.84 دولار. وأرجعت الصحيفة ارتفاع أسعار النفط إلى مخاوف بشأن انقطاع الإمدادات من كازاخستان.

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