الذهب يرتفع مع تراجع الدولار
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مدعومة بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات التضخم لشهر ديسمبر هذا الأسبوع والتي قد تدعم قرارًا لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع.
وبحسب وكالة أنباء "رويترز" ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 3ر0 في المائة إلى 1806 دولارات للأوقية (الأونصة).
كما ارتفع سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 3ر0 في المائة إلى 90ر1804 دولار.
وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 4ر0 في المائة إلى 55ر22 دولار للأوقية، وصعد سعر البلاتين واحدًا في المائة إلى 28ر949 دولار للأوقية، كما زاد البلاديوم 5ر0 في المائة إلى 74ر1921 دولار.
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