التحالف العربي يطلق عملية ”حرية اليمن السعيد” بعد إعلان السيطرة الكاملة على...

عقد الناطق باسم التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، تركي المالكي، مؤتمرا صحفيا بمحافظة شبوة جنوب اليمن، اليوم الثلاثاء، أعلن خلاله إطلاق عملية "حرية اليمن السعيد".
وقال المالكي: "نعلن عن انطلاق العملية (حرية اليمن السعيد) اعتبارا من صباح اليوم في كافة المحاور، وهي عملية ليست عسكرية بالمصطلح العسكري ولكنها لنقل اليمن إلى النماء والازدهار، ليصبح اليمن في المصفوفة الخليجية في مجالات التطور والنماء والازدهار".
من جهته، قال محافظ شبوة، عوض الوزير: "نعلن بكل فخر تحرير كامل تراب محافظة شبوة من كل المليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران، وأن التحالف العربي شريك حقيقي في صناعة تلك الانتصارات".
يذكر أن قوات "ألوية العمالقة" الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها أعلنت، أمس الاثنين، تحقيقها تقدما جديدا في المعارك ضد جماعة "أنصار الله" الحوثية وسيطرتها على جميع مديريات محافظة شبوة.
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