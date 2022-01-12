اتحاد وكالات الأنباء العربية يُكرِّم الدكتور محمد العريمي

كرّم اتحاد وكالات الأنباء العربية الدكتور محمد العريمي رئيس جمعية الصحفيين العمانية؛ تتويجًا لدوره الكبير أثناء رئاسته السابقة لاتحاد وكالات الأنباء العربية منذ 2019 حتى عام 2021، حيث يُعدّ الدكتور العريمي أول عماني يرأس هذا الاتحاد الذي تأسس في عام 1964 من قبل جامعة الدول العربية ويضم وكالات الأنباء الوطنية لـ 18 بلدًا عربيًا.

ويُمثّل تكريم الدكتور العريمي إشادة بالمشهد الإعلامي العُماني عمومًا، والحركة الصحفية في السلطنة خصوصًا؛ حيث يملك العريمي مسيرة إعلامية حافلة، ويُعدّ باحثًا في الشؤون السياسية، فهو حاصل على شهادتي البكالريوس والدكتوراه في العلوم السياسية، وشهادة الماجستير في النظم والعلاقات الدولية.

وعمل الدكتور في وكالة الأنباء العمانية كمحرر أخبار منذ عام 1993 حتى أصبح رئيسًا لها، وانتُخِب رئيسًا لجمعية الصحفيين العمانية في الفترتين الماضية والحالية، كما تم اختياره سابقًا رئيسًا للجمعية العمانية للكتاب والأدباء، والأمين العام المساعد لاتحاد الأدباء والكتاب العرب.

وإلى جانب مسيرته العملية فقد شارك الدكتور محمد العريمي في الكثير من المؤتمرات الإقليمية والدولية العلمية والإعلامية، وله اهتمامات بدراسة منطقة الخليج لا سيما السلطنة، حيث صدر له عدة مؤلفات منها “الرؤية العُمانية للتعاون الخليجي”، و”قضايا معاصرة في البعدين السياسي والإعلامي”، و“الشورى في النظام السياسي العماني”، بالإضافة إلى العديد من المقالات والدراسات والأبحاث في الصحف والمجلات والدوريات المتخصصة في العلوم السياسية.