انفجار كبير في العاصمة الصومالية والعثور على 4 جثث

ذكر شاهد من رويترز، أن انفجارا كبيرا وقع في العاصمة الصومالية مقديشو على طريق مؤدي للمطار، مضيفا أن أربع جثث شوهدت في موقع الانفجار.
وقال مصور من رويترز، إن الانفجار أتلف أربع سيارات. ولم يتضح حتى الآن سبب الانفجار.
ولم تعلق السلطات الرسمية الصومالية على التفجير، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن أصابع الاتهام تشير إلى ضلوع حركة الشباب، التي تنفذ مثل هذه العمليات الإرهابية.
وشن مسلحون الأسبوع الماضي هجوما بالرشاشات على بلدة بلعد الواقعة على بعد نحو 30 كم شمال مقديشو، حسب الشرطة وشهود عيان.
وأكد ضابط الشرطة عبد الله محمد، في تصريح لوكالة “فرانس برس”، أن “الإرهابيين هاجموا بلعد في ساعة مبكرة هذا الصباح مستهدفين نقاط تفتيش أمنية حكومية”.
وأفاد شهود عيان بأن “مقاتلي حركة الشباب تمكنوا من دخول بعض أجزاء البلدة الواقعة على طريق يربط مقديشو بباقي أنحاء البلاد قبل أن يتم طردهم”.
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