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إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يصل إلى 84 دولاراً للبرميل

إرتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء الى 84 دولاراً للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 10 نوفمبر الماضي. إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يصل إلى 84 دولاراً للبرميلإرتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء الى 84 دولاراً للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 10 نوفمبر الماضي. وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بحلول الساعة 08:56 بتوقيت موسكو بنسبة 0.12% إلى 83.82 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.27% إلى 81.44 دولار للبرميل. وتشهد أسعار النفط ارتفاعاً خلال الفترة الاخيرة في ظل مخاوف المستثمرين من تراجع صادرات الخام من كازاخستان، الدولة النفطية العضو في مجموعة "أوبك+".

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