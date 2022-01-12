البرلمان العربي يدين تفجير مقديشيو

أدان البرلمان العربي، الهجوم الإرهابي الغاشم اليوم بالعاصمة الصومالية مقديشو، والذي أسفر عن مقتل وجرح عدد من المواطنين .
وأعرب البرلمان العربي عن عظيم التعازي والمواساة لجمهورية الصومال الفيدرالية ولأسر الضحايا، سائلا المولى- عز وجل- أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر.
وأكد البرلمان العربي تضامنه ووقوفه الكامل مع جمهورية الصومال في حربها ضد الإرهاب، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للتنظيمات الإرهابية المتطرفة ،مطالبا في الوقت ذاته كافة الأطراف الصومالية بالتمسك بالحوار وإعلاء المصلحة العليا للبلاد .
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