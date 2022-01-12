العراق تشدد الإجراءات الوقائية مع زيادة إصابات أوميكرون عالميا

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمواجهة كوفيد19، اليوم الأربعاء، إلزام الوافدين إلى العراق، المواطنين والأجانب، بإبراز شهادات تلقي لقاحات كوفيد.19.

وشددت اللجنة في ختام اجتماع عقد اليوم برئاسة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، في بيان صحفي، على ضرورة ان يكون كارت اللقاح للوافدين يحتوي على رمز التحقق رمز استجابة سريعة يثبت تلقي الشخص على الأقل جرعتين بأحد لقاحات كوفيد19، إضافة إلى فحص بي سي أر سلبي يثبت خلوه من مرض كوفيد19، أجري خلال 72 ساعة قبل دخوله إلى العراق.

وألزم البيان جهاز الأمن الوطني بمتابعة ظاهرة شهادات اللقاح وبطاقات تطعيم لقاح كوفيد19، الدولية المزورة ومحاسبة مرتكبيها، والتأكيد على سلطة الطيران المدني مساعدة الكوادر الصحية العاملة في المطارات في حال وجود تزوير في بطاقات التطعيم الدولية وعدم السماح لهم بالسفر.

وكان عدد الوفيات المسجلة في العراق منذ اكتشاف أول حالة بكوفيد19، في فبراير عام 2020 وحتى اليوم بلغ 24225 حالة وفاة ومليونين و102 ألف و555 إصابة فيما بلغ عدد الذين تلقوا جرعة اللقاح 8 ملايين و770 ألفا و184.

ومن جانبه، توقع المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي حسن ناظم، اليوم، زيادة دخول مصابي كورونا إلى المستشفيات بالأيام المقبلة، فيما بين أن وزارة الصحة طلبت تشديد الإجراءات من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

وقال ناظم في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، إن 186 ألف قطعة سكنية وزعت بين المواطنين لغاية الآن، لافتا إلى أن الحكومة ماضية بتوزيع المزيد من قطع الأراضي السكنية بين المواطنين المسجلين بمبادرة داري.

وأشار إلى أن العراق دخل مرحلة جديدة بالمجتمع الدولي بعد رفعه من القائمة الأوروبية للدول عالية المخاطر.

وحول الموقف الوبائي علق ناظم قائلا: «نتوقع زيادة دخول مصابي كورونا إلى المستشفيات بالأيام المقبلة"، مبينا أن "نسبة وفيات كورونا ما زالت متدنية بواقع 1.2 %».