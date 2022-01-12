السلطات المغربية تحذر مواطنيها: نحن على أبواب أوميكرون

أعلنت السلطات المغربية، أن البلاد، دخلت في ذروة تفشي المتحور "أوميكرون"، من فيروس كورونا.

وأطلقت السلطات، تحذيرات متزايدة من السلطات الصحية، حيث تشهد البلاد منذ ديسمبر 2021 ارتفاعا ملحوظًا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وتسجل المملكة المغربية في هذه الأيام إصابات تتراوح ما بين 7000 و8000، الأمر الذي رفع عدد الحالات النشطة الحاملة للفيروس إلى أكثر من 42 ألف حالة.

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وقالت اللجنة العلمية لكورونا، في المغرب، إنه بخلاف الموجات السابقة التي شهدتها المملكة، فإن الحالية هي الأشد سُرعة، وأرجعت ذلك إلى طبيعة المتحور الجديد أوميكرون الذي يتميز بسرعة انتشاره بين الأفراد، وارتفاع معدلات العدوى المسجلة به.

وتتوقع اللجنة بلوغ ذروة تفشي الوباء في موجته الجديدة خلال الأسابيع القليلة المُقبلة، يليها تراجع في عدد الإصابات، محذرة من خطورة التهاون في التعاطي مع الأعراض التي تتشابه مع الإنفلونزا الموسمية، مع تأكيدها ضرورة الالتزام بالبروتوكول العلاجي.