الجامعة العربية تدين واقعة وفاة مسن فلسطيني على يد الاحتلال

أعربت جامعة الدول العربية، عن إدانتها لجريمة قوات الإحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، بحق المسن الفلسطينى "عمر أسعد"، البالغ من العمر80 عاما. وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت المسن الفلسطيني، واحتجزته مكبلا، واعتدت عليه وتركته مع أربعة مواطنين آخرين فى منزل قيد الإنشاء في بلدة جلجليا شمال رام الله، حتى توفي. وطالبت الجامعة العربية المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسئولياته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

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