الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في اليمن يزداد صعوبة

نبه مساعد أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن جريفيث، إلى تفاقم صعوبة الوضع الإنساني في اليمن، مع استمرار النزاع.

وكشف خلال إحاطته أمام مجلس الأمن مساء اليوم الأربعاء، عن تراجع فرص السكان في الوصول إلى الرعاية الصحية.