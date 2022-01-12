المغرب يسجل 8 وفيات و5518 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء الأربعاء، تسجيل 8 حالات وفاة و 5518 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، اليوم، في نشرتها اليومية بشأن الوضع الوبائي في المملكة، أن الحصيلة الجديدة رفعت إجمالي عدد الوفيات إلى 14935 وفاة وإجمالي عدد الإصابات إلى 1.017.560 حالات.

وأشارت الوزارة إلى أن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 22254 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 10.133.872 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من سنة 2020.

ولفتت إلى أنه إجمالي حالات الشفاء بلغت 956.544 بعد إضافة 1711 حالة شفاء في الـ 24 ساعات الماضية.

وفي وقت سابق من اليوم، صرح وزير الصحة المغربي خالد آيت طالب، بأن المملكة تدرس الاستعانة بأطباء من الخارج إلى جانب تقديم حوافز لجذب مستثمرين وأطباء لسد العجز في المنظومة الصحية، في وقت يكافح فيه جائحة كوفيد-19 ويتوسع في التأمين الصحي.

وقال الوزير لوكالة "رويترز": إن المستشفيات تعاني من "نقص حاد" يبلغ 32 ألف طبيب و65 ألف ممرضة، وأن سد هذا العجز على وجه السرعة صعب في ضوء تخرج 1200 طبيب سنويا.

وقد فرض المغرب قيودا مشددة للغاية لمحاصرة كوفيد-19 وفرض إغلاقا صارما في 2020 كما أغلق حدوده ردا على انتشار المتحور أوميكرون وتحرك بسرعة أكبر من الدول المجاورة والمناظرة له في تنفيذ برنامج التطعيم.

من جهتها كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في المملكة المغربية، في نشرتها الأسبوعية بشأن عدد الإصابات بفيروس كورونا في المنظومة التعليمية، عن إغلاق “36 مؤسسة تعليمية عمومية و17 مؤسسة تابعة للبعثات الأجنبية بعد تسجيل حالات الإصابة بها، فيما تم تعليق الدراسة بـ131 فصلا دراسيا".