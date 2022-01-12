التحالف العربي: نرحب بتحرك الأمم المتحدة لتفتيش موانئ الحديدة باليمن

أعرب تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن ترحيبه بتحرك الأمم المتحدة لتفتيش الموانئ اليمنية لضمان عدم استخدامها عسكريًا، مشيرًا إلى أنه على الأمم المتحدة ضمان عدم تدفق المقاتلين الأجانب ووصول الأسلحة للحديدة.

وأكد التحالف، في بيان أوردته قناة «الإخبارية» السعودية، اليوم الأربعاء، أنه سيتحرك عملياتيًا للدفاع عن النفس والضرورة العسكرية عند استمرار عسكرة الموانئ، مشيرًا إلى أن ميناء الحديدة هو محطة وصول المقاتلين الأجانب والصواريخ الباليستية إلى ميليشيا الحوثي في اليمن.

وكانت قد أكدت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق «الحديدة» اليمنية، أمس الثلاثاء، أنها طلبت تفتيش موانئ المدينة الساحلية على البحر الأحمر المشمولة باتفاق «ستوكهولم»، لمعالجة المخاوف من استخدامها لأغراض عسكرية من قبل ميليشيات الحوثي.