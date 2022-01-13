نشوب حريق في مجمع صناعي غرب طهران

قالت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية، الخميس، إن انفجارا أعقبه حريق وقع في مجمع اشتهارد الصناعي في محافظة البرز، غرب طهران.

وأوضحت الوكالة إن ”الانفجار الذي وقع في مجمع اشتهارد الصناعي في غرب طهران لم تتضح بعد أسبابه“، مضيفة أن ”فرق الإطفاء تتمركز حاليّا في مكان الحادث للسيطرة على الحريق“.

ولم ترد أنباء عن حجم الخسائر أو وقوع إصابات حتى الآن، وفقًا لما أوردته الوكالة الإيرانية.

من جانبه، نقل موقع ”انتخاب“ الإيراني عن مدير عام إدارة الأزمات بمحافظة البرز محمد رضا فلاح نجاد، قوله إن ”الحريق اندلع في وحدة لتكرير النفط على الحدود بين محافظتي البرز وقزوين“، مضيفًا ”لا يوجد حريق منتشر في وحدة صناعية في بلدة اشتهارد الصناعية“.

ومدينة اشتهارد الصناعية الواقعة في محافظة البرز بمساحة 1363 هكتارا هي واحدة من أكبر المدن الصناعية في إيران، وتضم هذه المدينة الصناعية 3000 وحدة صناعية.

ومن سمات مدينة اشتهارد الصناعية تقسيم المناطق بحسب فئات صناعية مختلفة مثل: المعادن، والصناعات الكيميائية، والأدوية، والأغذية، والصب، والسليلوز، وما إلى ذلك من القطاعات التي تنشط في هذه المدينة الصناعية التي تأسست عام 1994.

والاثنين الماضي، لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران جراء حريق اندلع بمصنع ”شازند“ للبتروكيماويات الذي يقع بمحافظة المركزية وسط إيران.

وقال حميد غياثي، مدير عام إدارة الأزمات في المحافظة المركزية، لوكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية، ”إن الحريق اندلع بعد تسرب في أحد مخازن مصنع شازند للبتروكيماويات“.

وأوضح غياثي إنه ”بالمتابعة التي قمنا بها تمكن عمال الإطفاء في هذا المصنع على الفور من إخماد الحريق“، مشيرا إلى أن ”الحريق تسبب بمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين من العمال“.

ويقع مصنع شازند للبتروكيماويات بالقرب من مدينة آراك عاصمة محافظة المركزية وسط إيران، وتأسس عام 1984، على أرض تبلغ مساحتها 523 هكتارًا، ويتكون هذا المصنع من 17 وحدة إنتاج.

ويعد مصنع شازند من أهم الصناعات البتروكيماوية في إيران، إذ يهدف إلى تلبية الاحتياجات المحلية للبلاد بالإضافة إلى التصدير الخارجي.

وينتج هذا المصنع العديد من المنتجات من أبرزها ”أكسيد الإيثيلين، وإيثيل هيكسانول، وحمض الخليك، وأسيتات الفينيل، إيثيلين غليكول“، وينتج مليونا و 800 ألف طن سنويًّا من هذه المواد.