المرصد السوري: مقتل 11 من عناصر داعش خلال غارات روسية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بمقتل 11 عنصراً في تنظيم داعش الإرهابي خلال الساعات الماضية، جراء الضربات الجوية نفذتها طائرات روسية في بادية السخنة وتدمر شرقي حمص وبادية دير الزور.

وأوضح المرصد أن القصف الجوي الروسي طال مغارات وكهوف يخبئ فيها عناصر التنظيم، كما أصيب جراء تلك الغارات المكثفة أيضاً نحو 20 آخرين بجراح متفاوتة، بعضهم في حالات خطرة.

وأحصى المرصد السوري أحصى أكثر من 229 ضربة جوية نفذتها المقاتلات الروسية على البادية السورية منذ مطلع يناير/كانون الثاني الجاري.

ورصد نشطاء المرصد السوري قصفاً مدفعياً نفذته قوات الجيش السوري فجر اليوم، على مناطق عدة مناطق في ريف إدلب الجنوبي، وشمال غربي حماة، كما شهدت خطوط التماس بجبل الزاوية، استهدافات متبادلة بين الفصائل والجيش السوري بالرشاشات المتوسطة والثقيلة، ولا معلومات عن خسائر بشرية.