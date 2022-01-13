محمد بن راشد يطلق تحفة هندسية في دبي

أطلق نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الخميس، في دبي جسر إنفينيتي (اللانهاية)، والذي يعد تحفة هندسية وفنية ومعمارية عالمية جديدة. وقال في تغريدة عبر حسابه: "جسر إنفينيتي (اللانهاية).. تحفة هندسية وفنية ومعمارية عالمية جديدة.. أطلقناها اليوم من دبي.. جسورنا نحو المستقبل.. طموحاتنا لا نهاية لها".

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