القوات العراقية تستهدف عدة مواقع لتنظيم داعش

أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، تدمير 3 أوكار لتنظيم داعش الإرهابي في عمق صحراء الأنبار.
وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني، أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، ووفق لاعترافات لأحد الإرهابيين إن الأوكار الثلاثة كانت تستخدم كملاذ لعناصر التنظيم ومخزن للدعم اللوجستي من مواد غذائية واحتياطية للعجلات ومحطة للوقود.
وأضاف أن الأوكار التي تم تدميرها شملت وكرا في منطقة معيلة القذف مسافة 100 كيلو في عمق الصحراء وتم تدميره، ووكر في منطقة جلابات مسافة 150 كيلومترا داخل عمق الصحراء عبارة عن مخزن للدعم اللوجستي من مواد غذائية ومحطة وقود عبارة عن براميل بنزين وأسطوانات غاز ومواد احتياطية.
وتابع البيان أنه تم تدمير وكر انشئ ليكون ملاذا لتواجد العناصر الإرهابية في منطقة جلابات يحتوي على مواد غذائية ومواد طبية وعبوتين ناسفتين وتم تدميرها ومعالجتها، إلى جانب تدمير عربة كانت عناصر داعش تستخدمها في إخفاء المخطوفين الذين يقومون بخطفهم والتحقيق معهم داخلها في منطقة مطب وادي تبل.
كما استهدف الطيران العراقي وكرا إرهابيا شمال بغداد، وبحسب مصدر أمني فإن الوكر يمثل نقطة مهمة تقع ضمن شاطئ التاجي وتمت عملية القصف مرتين ما استهدف تدمير الموقع بالكامل.
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