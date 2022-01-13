الامين العام للجامعة العربية يدين الهجوم الإرهابى فى مقديشيو

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأقوى العبارات الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف أمس الأربعاء، مدنيين أبرياء بالعاصمة الصومالية مقديشيو، وأسفر عن مقتل ثمانية مواطنين على الأقل وإصابة آخرين بجروح خطيرة وتدمير عدد من المنشآت.
وأعرب أبو الغيط، في بيان اليوم الخميس، عن خالص التعازي لأسر الضحايا والحكومة الصومالية متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى.
وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في البيان ذاته، بأن الجامعة العربية تقف بكل قوة مع جهود الحكومة الصومالية في مواجهة الإرهاب واستعادة دور الدولة على جميع الأصعدة.
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