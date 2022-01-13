الإمارات تدين قرصنة الحوثيين سفينة شحن في البحر الأحمر

أدانت الإمارات العربية المتحدة عملية القرصنة واستيلاء الحوثيين في 3 يناير الجاري على باخرة الشحن المدنية “الروابي” والتي ترفع علم دولة الإمارات في البحر الأحمر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الجمهورية اليمنية، حيث ندد خلاله عدد من أعضاء المجلس بحجز الباخرة، فيما أصدرت دول عديدة بيانات تدين استيلاء الحوثيين على الباخرة “الروابي”.

وحول الموضوع، قالت السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة ” نُدين بأشد العبارات قرصنةَ الحوثيين للباخرة المدنية الروابي قُبالة ميناء الحُديدة، باعتبارهِ تصعيداً خطيراً ضد سلامة المِلاحة الدولية في البحر الأحمر، مما يستوجب موقفاً رادعاً من مجلس الأمن”. وأضافت: ” نشكر كافة الدول التي أصدرت بيانات استنكار حول حادثة القرصنة “.

وأكدت نسيبة أنه لا يمكن إحراز تقدم لإنهاء الأزمة اليمنية دون وقف الأعمال العدائية التي تقوم بها الميليشيات الحوثية، ووضع حدٍ لانتهاكاتِها المتكررة ضد اليمنيين. كما أدانت بشدة محاولة الحوثيين استهداف أراضي المملكة العربية السعودية عبر طائرات مسيرة وصواريخ باليستية، والذي يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

وشددت على أهمية التوافق في الرأي وتوحيد الصف اليمني بموجب اتفاق الرياض، وتغليب المصلحة الوطنية العليا لليمن من أجل إحراز التقدم المرجو في العملية السياسية بما يخدم تطلعات الشعب اليمني.