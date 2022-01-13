دوت الخليج -

تراجع طفيف في أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط اليوم متخلية عن بعض مكاسبها الكبيرة في الجلستين السابقتين وسط توقعات متباينة للطلب. تراجع طفيف في أسعار النفطتراجعت أسعار النفط اليوم متخلية عن بعض مكاسبها الكبيرة في الجلستين السابقتين وسط توقعات متباينة للطلب. وانخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط القياسي الأمريكي 20 سنتاً ما يعادل 0.2 بالمئة إلى 82.44 دولاراً للبرميل. كما تراجعت عقود خام برنت القياسي العالمي 19 سنتاً أو ما يعادل 0.2 بالمئة إلى 84.48 دولاراً للبرميل. وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس تأثر الطلب على الوقود بسبب أوميكرون حيث ارتفعت مخزونات البنزين ثمانية ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من شهر يناير مقارنة مع توقعات المحللين بزيادة قدرها 2.4 مليون برميل.

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