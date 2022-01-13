أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الخميس، مصرع 340 عنصرا من مليشيات الحوثي الإيرانية في محافظتي مأرب والبيضاء وسط اليمن.
وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه نفذ (22) عملية استهداف ضد المليشيا في البيضاء و31 عملية استهداف في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأضاف، أن الاستهدافات في البيضاء دمرت (13) آلية عسكرية، وقضت على أكثر من (120) عنصراً إرهابياً، وفي مأرب دمرت (18) آلية عسكرية، وقضت على أكثر من (220) عنصراً إرهابياً.
ومساء الأربعاء، أعلن التحالف العربي تدمير طائرة مروحية نقلها الحوثيون من مطار صنعاء لجبهة مأرب الجنوبية"، مؤكدا رصد تحركات لنقل الأسلحة إلى الجبهات وعلى الحوثيين وقف أي محاولة.
ومنذ نوفمبر الماضي 2021 كثف التحالف بقيادة السعودية، عمليات الاستهداف ضد مليشيات الحوثي الشيعية التابعة لإيراني في محافظات عدة بينها العاصمة صنعاء، وكبدها خسائر كبيرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلال 24 ساعة.. التحالف العربي يعلن مصرع 340 حوثيًا في البيضاء ومأرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.