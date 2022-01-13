خلال 24 ساعة.. التحالف العربي يعلن مصرع 340 حوثيًا في البيضاء ومأرب

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الخميس، مصرع 340 عنصرا من مليشيات الحوثي الإيرانية في محافظتي مأرب والبيضاء وسط اليمن.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه نفذ (22) عملية استهداف ضد المليشيا في البيضاء و31 عملية استهداف في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأضاف، أن الاستهدافات في البيضاء دمرت (13) آلية عسكرية، وقضت على أكثر من (120) عنصراً إرهابياً، وفي مأرب دمرت (18) آلية عسكرية، وقضت على أكثر من (220) عنصراً إرهابياً.

ومساء الأربعاء، أعلن التحالف العربي تدمير طائرة مروحية نقلها الحوثيون من مطار صنعاء لجبهة مأرب الجنوبية"، مؤكدا رصد تحركات لنقل الأسلحة إلى الجبهات وعلى الحوثيين وقف أي محاولة.

ومنذ نوفمبر الماضي 2021 كثف التحالف بقيادة السعودية، عمليات الاستهداف ضد مليشيات الحوثي الشيعية التابعة لإيراني في محافظات عدة بينها العاصمة صنعاء، وكبدها خسائر كبيرة.