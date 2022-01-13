السودان يسجل حالتا وفاة و356 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الخميس، تسجيل 356 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالتى وفاة، ليوم أمس الأربعاء.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلى للمصابين بالفيروس فى السودان إلى ٤٩ ألفا و٩١٢ إصابة، وبلغ عدد المتعافين ٤٠ ألفا و ٤٦ شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية، على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفورى عن حالات الاشتباه.