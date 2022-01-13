رئيس مجلس الشعب الجزائري: نسعى للرقي بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع مصر

التقى السفير المصري في الجزائر مختار جميل توفيق وريده، مع رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي.

وبحسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء فإن الجانبان ناقشا العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والجزائر والمواقف التاريخية الخالدة في دعم البلدين لبعضهما البعض.

ودعا إبراهيم بوغالي، الى ضرورة تفعيل هذه العلاقة في جميع ميادين التعاون والرقي بها الى مستوى إمكانيات البلدين البشرية والاقتصادية والاستثمارية.

وأضاف رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إن ذلك هو الهدف الأسمى للمجلس لتفعيل أحد أهم الركائز الاقتصادية، وهو الدبلوماسية البرلمانية.

وقال رئيس المجلس إن الجزائر تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون، قطعت أشواطا كبيرة في مجال إرساء دولة الحق والقانون.

وفيما يتعلق بمواقف الجزائر تجاه القضايا العادلة في العالم أكد جميل على أن مبادئ الجزائر ثابته وهي عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

بينما ثمن سفير مصر بالجزائر، الإصلاحات التي تشهدها الجزائر في جميع المجالات والخطوات النوعية في إطار ديمقراطية المؤسسات تحت رعاية الرئيس عبد المجيد تبون.

وأكد السفير المصري على تطابق المواقف بين الجزائر ومصر تجاه القضايا العادلة في العالم.

ولفت السفير المصري إلى أن العلاقات الثنائية التاريخية والمتميزة بين البلدين ستمكن الجزائر ومصر إلى دفع التعاون الى الأمام في كل المجالات.

