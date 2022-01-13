انخفاض أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهبانخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس، مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية التي عوضت بعضًا من خسائرها السابقة لكن المعدن النفيس ظل قريبًا من أعلى مستوياته في أسبوع الذي سجله الجلسة السابقة إذ واصل الدولار تراجعه.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 1ر0 في المائة إلى 24ر1823 دولارات للأوقية (الأونصة).. وهبط سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 3ر0 في المائة مسجلا 20ر1822 دولار.

وفي الجلسة السابقة ارتفع سعر الذهب إلى 92ر1827 دولار وهو أعلى مستوياته منذ الخامس من يناير.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، زاد سعر الفضة في المعاملات الفورية 2ر0 في المائة إلى 15ر23 دولار للأوقية، وتراجع سعر البلاتين 3ر0 في المائة إلى 49ر974 دولار للأوقية، واستقر البلاديوم على 60ر1910 دولار.