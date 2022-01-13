الجزائر تسجل 82 إصابة جديدة بمتحور ”أوميكرون”

أعلن معهد باستور في الجزائر تسجيل 82 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا في البلاد.
وجاء في بيان لمعهد باستور أنه قد تم تأكيد هذه الإصابات بعد إجراء التحاليل على اختبار "PCR" إيجابي للمعنيين.
وأضاف البيان أن الجزائر وبهذه الحالات الجديدة التي تم اكتشافها تكون قد سجلت إلى حد الآن 145 حالة مؤكدة من متحور "أوميكرون".
وأشار البيان إلى أنه يتم تسجيل حالات جديدة للمتغير "أوميكرون" بصفة متزايدة موازاة بانخفاض في عدد الحالات المسجلة من المتغير "دلتا".
وأردف البيان "إلى حد الآن أصبح المتغير دلتا يمثل 67 بالمئة من مجموع المتغيرات المنتشرة حيث يعرف هذا المتغير منحنى تنازلي أين كان يمثل 80 بالمئة إلى غاية يوم الخميس 30 ديسمبر 2021".
ويشكل "أوميكرون" نسبة 33 بالمئة من المتغيرات المنتشرة والذي يعرف منحنى تصاعدي حيث كان يمثل 10 بالمئة إلى غاية يوم الخميس 30 ديسمبر2021، وفق البيان.
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