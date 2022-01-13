الخصاونة: مجلس الأمن القومي لا ينازع اختصاصات الملك

أكد رئيس مجلس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، أن المجلس صمام أمان ولا يتدخل في إدارة اختصاصات العمل اليومي التنفيذي لمؤسسات الدولة.
وقال خلال جلسة الأعيان لمناقشة التعديلات الدستورية، إن الدستور الأردني لا يحتوي على الولاية العامة بل اختصاص مجلس الوزراء في إدارة القضايا الداخلية والخارجية.
ولفت إلى أن "مجلس الأمن القومي يجتمع في حالات الضرورة، ويختص بالسياسات العليا أو في حالة الوصول لحالة انسداد في مرحلة الحكومات الحزبية.
وأكد أن اختصاص مجلس الأمن القومي في التعديلات الدستورية "لا ينازع اختصاصات جلالة الملك ومنها إعلان الحرب".
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