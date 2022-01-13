”السيادة السوداني”: لا نسمح باستمرار الفوضى التي تمزق البلاد

أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة السوداني، اليوم الخميس، أنه لن يتم السماح باستمرار الفوضى التي تمزق البلاد.

وقال العميد الدكتور الطاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة السوداني إن استهداف القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى استهداف للأمن الوطني ووحدة البلاد.

نعت وزارة الداخلية السودانية وقادتها، عميدًا في الشرطة "استشهد"، اليوم الخميس، خلال تأمين مسيرات المتظاهرين في وسط الخرطوم.

وتعهدت وزارة الداخلية السودانية، في بيان للمكتب الصحفي للشرطة، بحماية السودان وسلامة مواطنيه.

من جهة أخرى، أصدرت رئاسة قوات الشرطة السودانية، قرارًا بتولي الفريق شرطة طارق الأمين البدراوي رئاسة هيئة التدريب، والفريق شرطة يوسف الحسن علي مديرًا لشرطة ولاية الخرطوم، والفريق شرطة أحمد طاهر عثمان رئيسًا لهيئة الإمداد.