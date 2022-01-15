أسعار الذهب تتجه لتسجيل أكبر زيادة

أسعار الذهب تتجه لتسجيل أكبر زيادةتتجه أسعار الذهب إلى تسجيل أعلى زيادة أسبوعية منذ نوفمبر الماضي مدعومة بانخفاض الدولار والعائدات على سندات الخزانة الأمريكية.

وذكرت وكالة أنباء "رويترز" الليلة الماضية أن الذهب زاد في المعاملات الفورية 2ر0 في المائة إلى 51ر1826 دولارا للأوقية وارتفع بنحو 7ر1 في المائة هذا الأسبوع فيما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 3ر0 في المائة إلى 80ر1826 دولارا للأوقية.

ويتجه الدولار إلى تكبد أكبر خسارة أسبوعية في 8 شهور ما يجعل الذهب أقل ثمنا لحائزي العملات الأخرى كما يواجه العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 أعوام أول تراجع أسبوعي منذ 4 أسابيع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 4ر0 في المائة إلى 16ر23 دولارا للأوقية وتتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في شهرين.

وارتفع البلاتين 9ر0 في المائة إلى 32ر978 دولارا للأوقية في حين انخفض البلاديوم 8ر0 في المائة إلى 87ر1871 دولارا للأوقية ويتجه صوب تكبد خسارة أسبوعية.

