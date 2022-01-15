مقتل 340 حوثي بعمليات للتحالف داخل مأرب والبيضاء باليمن

لقى 340 عنصرا من ميليشيا الحوثي مصرعهم في 60 عملية استهداف نفذتها قوات تحالف دعم الشرعية باليمن، في محافظتي مأرب والبيضاء، خلال 24 ساعة ماضية.
وأعلن التحالف، اليوم السبت، تنفيذ 33 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في محافظة مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية، وتم تدمير 21 آلية عسكرية ومقتل 190 عنصراً إرهابياً.
وأضاف التحالف، في بيان، أنه تم تنفيذ 27 عملية استهداف ضد الحوثيين في محافظة البيضاء، أسفرت عن تدمير 16 آلية عسكرية، ومقتل 150 من الميليشيا الإرهابية.
وأوضح أنه تم إحباط محاولات متعمدة وممنهجة من قبل الميليشيا الحوثية لاستهداف المدنيين.
تابع: “نحذر وبشدة من استمرار محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية”، مؤكداً أن أي محاولة عدائية للميليشيا سيترتب عليها استجابة فورية للتهديد.
وكان المتحدث باسم التحالف العربي، العميد الركن تركي المالكي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطلب من اليمنيين، والمسافرين، عدم استخدام الطرق القادمة من محافظتي مأرب والبيضاء إلى مديريات حريب، عين، بيحان، عسيلان.
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