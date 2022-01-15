الصحة العراقية تصدر بيانًا حول تدهو الوضع الوبائي لكورونا في البلاد

أصدرت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت 15 يناير، بيانًا تناولت خلاله التدهور الأخير في الوضع الوبائي لفيروس كورونا في بلاد الرافدين.

وقال بيانٌ صادرٌ عن الصحة العراقية: "يتابع خبراء ومختصو علم الأوبئة في اللجان الاستشارية لوزارة الصحة التدهور في الوضع الوبائي والتزايد السريع بنسب الإصابات بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية".

وأكد البيان أن الموجة الجديدة هي "موجة غير الملقحين" حيث أثبتت التقارير والبيانات الصادرة عن المؤسسات الصحية أن أغلب المصابين بالجائحة، وخصوصًا الذين يدخلون المستشفيات، هم من الفئات غير الملقحة، وهذا يتطابق مع التقارير العلمية في دول أوروبا والولايات المتحدة.

وشددت الصحة العراقية على أن اللقاحات المستخدمة في العراق آمنة، مشيرةً إلى أنه مضى أكثر من عشرة شهور على بدء استخدامها وتلقيح قرابة التسعة ملايين عراقي، ولم ترصد لجان رصد المضاعفات الجانبية للقاحات في بغداد و المحافظات أي مضاعفات خطرة.

وطالبت الوزارة جميع المواطنين بضرورة الالتزام التام بالتعليمات الصحية والتمسك بالإجراءات الوقائية من خلال ارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد البدني وتجنب الأماكن المزدحمة لحماية أنفسهم وذويهم من الوباء والابتعاد عن إقامة التجمعات البشرية الكبيرة.

ودعت الصحة العراقية جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتنفيذ قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وخاصة بعدم السماح للمنتسبين والمراجعين للدخول إلى المؤسسات إلا بعد تلقي اللقاح أو جلب فحص مختبري "PCR" يثبت خلوه من المرض.

