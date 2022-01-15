الإمارات والنقد الدولي يبحثان تطورات تغير المناخ

التقى محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشئون المالية بالإمارات، السبت، مع الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي. جاء ذلك على هامش فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي، وبحضور يونس حاجي الخوري وكيل الوزارة. أكد محمد بن هادي الحسيني أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية أهمها التغير المناخي وجائحة كورونا. وأكد الحسيني أن دولة الإمارت العرية المتحدة: "تحرص على تعزيز العلاقة الاستراتيجية والتعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات الإقليمية الدولية خاصة البنك الدولي لدفع عجلة النمو وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي العالمي".

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