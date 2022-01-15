لبنان ينفي تعرض طائرات لإطلاق نار أثناء وجودها بمطار بيروت

نفت وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية ما تردد حول تعرض طائرات لإطلاق رصاص أثناء وجودها بمطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة بيروت.

جاء ذلك في بيان للمكتب الإعلامي لوزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية ردا على ما نشر اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الاخبارية ووسائل الاعلام المحلية حول تعرض طائرات لرصاصات، إحداها أدت إلى ثقب تحت كابينة القيادة لطائرة يونانية.

وأكد البيان أن التقرير الفني للجهات المعنية بالمطار حول الثقب الذي تم اكتشافه بالطائرة اليونانية أكد عدم تعرض الطائرة المذكورة لأي رصاص، موضحا أن الوزارة راسلت جهات متخصصة في الولايات المتحدة الأمريكية والتي جزمت في تقرير مرسل اليوم أنه ليس هناك أي رصاصة في إحداث الثقب.

وحول ما تردد حول تعرض طائرة قطرية لإطلاق نار على إطاراتها بالمطار، أكدت وزارة الأشعال أن الطائرة تعرضت لحادث، حيث تبين أن هناك قطعة معدنية علقت بإحدى إطاراتها، من دون أن يتسبب ذلك بأي مخاطر تذكر، معتبرة أن هذا الأمر قد يحدث كل مطارات العالم.

وقال وزير الأشغال أن تفعيل المرافق العامة للنهوض بلبنان لا يكون بهذا الشكل، معتبرا أن هناك الكثير من الاستخفاف بسمعة لبنان، في الوقت الذي يعد فيه لبنان بأمس الحاجة إلى تفعيل مرافقه.

وشدد على أن مطار رفيق الحريرى الدولي ليس المكان الصحيح لما وصفه بتصفية الحسابات السياسية.