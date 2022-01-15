«الصحة الكويتية»: 4517 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الكويتية مساء، اليوم السبت، تسجيل 4517 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وحالة وفاة واحدة في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 460 ألفا و828 إصابة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند إنه تم تسجيل 1785 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 419 ألفا و199، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 91%.

وأضاف السند أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 26 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 39 أل و154 حالة.

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