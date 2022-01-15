السودان: 5 وفيات و272 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم السبت، تسجيل 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و5 حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 50 ألفا و984 إصابة، وبلغ عدد المتعافين 40 ألفا و329 شخصا.
وشددت وزارة الصحة السودانية، على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.
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