زلزالا بقوة 5 درجات يضرب منطقة الخليج

أعلن المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، صباح اليوم الأحد، عن تسجيل زلزال بقوة 5.0 درجات، في الخليج.
وفي التفاصيل، سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد"، "زلزالا بقوة 5.0 درجة - ريختر في الخليج الساعة 08:25 الموافق اليوم الأحد، 16 يناير 2022، حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.
في حين لم ترد أخبار عن أي أضرار مادية أو بشرية حتى ساعة كتابة هذا الخبر.
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